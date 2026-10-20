(ANSA) - VICENZA, 20 OTT - Un controllore della società di trasporti di Vicenza Svt è stato accerchiato da una quindicina di studenti e colpito da alcuni minorenni dopo averli rimproverati per un comportamento scorretto all'interno dell'autobus. L'episodio è accaduto intorno alle 7.35 di ieri, ed è stato confermato dall'azienda. Secondo le testimonianze, gli aggressori avrebbero un'età tra i 15 e i 17 anni e frequenterebbero un istituto a Schio (Vicenza). Durante il tragitto uno di loro avrebbe azionato con insistenza l'allarme del mezzo. Il controllore lo ha richiamato all'ordine, venendo infine aggredito al termine della corsa; un ragazzo gli avrebbe spinto la testa contro l'asfalto; altri studenti avrebbero incitato i violenti. Nonostante i colpi subiti, l'operatore si sarebbe rialzato tornando sul bus. Un'altra aggressione era avvenuta la settimana scorsa, alla stessa fermata, con insulti al personale di Svt. "Un episodio inqualificabile - ha commentato il presidente, Marco Sandonà - che mi auguro possa trovare la condanna ferma e unanime da parte di tutti. Non si è trattato di una bravata, ma di un'aggressione vera e propria. Il richiamo al rispetto delle regole di viaggio, e nel caso specifico all'utilizzo appropriato dei dispositivi di emergenza, è un elemento basilare per il funzionamento stesso del trasporto pubblico locale". Il sindacato Filt Cgil, in una nota diffusa oggi, chiede "che siano individuati rapidamente i responsabili di questa aggressione e che vengano adottati tutti i provvedimenti necessari nei loro confronti. Chiediamo inoltre a Svt, alle istituzioni locali, al mondo della scuola di aprire immediatamente un confronto sulla sicurezza del personale viaggiante e dei verificatori. Chiediamo inoltre di garantire la tutela legale al lavoratore e di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi per il riconoscimento dell'infortunio". (ANSA).