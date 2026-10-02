(ANSA) - NAPOLI, 02 OTT - Nasce a Napoli la 'Pizza Solidale' "contro il caro benzina ed il caro prezzi". L'idea è del pizzaiolo Gino Sorbillo che sta spiegando con un video l'iniziativa sui social. In tutte le sue pizzerie italiane la Margherita sarà venduta ad un prezzo più basso, 5 euro, seduti a tavola (spese aggiuntive e bibite escluse) il lunedì sera ed il martedì sera fino al 31 ottobre. "E' un modo - dice Sorbillo - per sostenere i consumi in un momento difficile per le famiglie ma anche per ricordare la tradizione di solidarietà della nostra città, come il 'caffè sospeso'. Il mio è solo un piccolo gesto, non ho certo la pretesa di risolvere i problemi complicati di tante persone in questo modo, ma voglio dare il mio contributo". Sorbillo pensa di poter ripetere l'iniziativa anche in altri periodi dell'anno. (ANSA).