(ANSA) - ROMA, 11 SET - Prosegue il contrasto all'immigrazione irregolare . Diciannove cittadini egiziani sono stati espulsi dall'Italia e rimpatriati. L' operazione di rimpatrio con un volo charter diretto a Il Cairo (Egitto) è stata portata a termine nell'ambito delle attività della direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere Gli espulsi ,che erano scortati da personale specializzato, hanno pregiudizi di polizia e precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. L'operazione, sottolinea una nota della polizia, è stata resa possibile anche "grazie all'ottima collaborazione con la Repubblica Araba d'Egitto, in base a un accordo di collaborazione in materia migratoria, che stabilisce la riammissione, con la possibilità di utilizzare voli charter, per eseguire il rimpatrio dei cittadini egiziani giunti illegalmente in Italia". L'accordo prevede che le procedure per accertare l'identità delle persone di cui si richiede la riammissione possano essere svolte sul territorio egiziano. Con quella di oggi, in tutto il 2026 le operazioni di rimpatrio con volo charter organizzate dall'Italia verso l'Egitto, sono state 17 e hanno consentito l'allontanamento complessivamente di 400 stranieri. Nel 2025 sono state portate a termine 18 operazioni con voli charter, che hanno consentito il rimpatrio in totale di 454 cittadini egiziani. (ANSA).