(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Il Black Friday farà registrare quest'anno un giro d'affari da circa 4,3 miliardi di euro, in aumento del 7% sul 2025, con 3 italiani su 4 che faranno acquisti per anticipare i regali di Natale. Sono le previsioni del Codacons in vista di venerdì 17 novembre, data per cui oltre l'80% dei consumatori è pronto a valutare possibili acquisti approfittando di offerte e promozioni. In testa alle preferenze si piazzano abbigliamento, calzature e accessori, scelti da oltre il 50% di coloro che faranno acquisti, mentre il 43% degli italiani valuterà prodotti elettronici (smartphone, tablet, ecc.). Il 34% opterà per piccoli elettrodomestici per la casa (friggitrici ad aria, macchine da caffè, aspirapolveri, ecc.), il 32% per prodotti per la cura della persona. Oltre il 60% degli acquisti avverrà sul web. "Alla base del successo del Black Friday, tuttavia, non vi è un aumento della capacità di spesa dei cittadini o della loro ricchezza, ma i cambiamenti nelle abitudini di acquisto e le nuove strategie di sopravvivenza adottate dalle famiglie: - avverte il Codacons - sempre più italiani infatti sfruttano sconti e offerte di fine novembre per anticipare la spesa relativa ai regali di Natale, al punto che quest'anno 3 italiani su 4, il 75% di chi farà acquisti durante il Black Friday, includerà nello shopping doni natalizi da destinare a parenti e amici". Sempre più centrale anche il ruolo dell'intelligenza artificiale nelle scelte di consumo: circa il 50% dei consumatori italiani utilizza sistemi basati sull'AI per cercare prodotti, confrontare caratteristiche e prezzi, individuare offerte e orientare le decisioni di acquisto. Tuttavia l'intelligenza artificiale si rivela anche durante il Black Friday "un'arma a doppio taglio, in quanto utilizzata per creare siti contraffatti, messaggi fraudolenti, recensioni false e realizzare tentativi di phishing attraverso contenuti e comunicazioni sempre più sofisticate e credibili", avvisa l'associazione. (ANSA).