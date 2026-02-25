(ANSA) - SANREMO, 25 FEB - "Se mi aspettavo questi ascolti? Pensavo un po' meno, pensavo il 55%, quando ho visto il 58% ero molto contento. Pensavo ad una flessione maggiore per la controprogrammazione, per il periodo, per i motivi evidenziati nel corso delle nostre riunioni preliminari". Lo dice Carlo Conti, rispondendo in conferenza stampa a una domanda sul calo degli ascolti della prima serata di Sanremo. "Il fatto di essere comunque a questi livelli, che ancora sia così alto, mi rende contento: è vero, non ho battuto me stesso, ma il festival è in buona salute", aggiunge il direttore artistico. "Ho sempre fatto di più anche nel mio precedente triennio - spiega ancora - ma è difficile paragonare un anno con l'altro. Non mi sono esaltato lo scorso anno, entrando a 10 centrimenti da terra per gli ascolti record, come quest'anno ho la stessa serenità, la gioia di aver fatto un buon prodotto che ha interessato quasi 10 milioni di italiani". (ANSA).