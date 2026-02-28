(ANSA) - SANREMO, 28 FEB - "Ho un grande onore, per la prima volta accade al festival di Sanremo: posso annunciare ufficialmente che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del prossimo festival di Sanremo". Lo dice Carlo Conti, raggiungendo De Martino in platea all'Ariston. "È un onore vero, un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre, voglio ringraziare la Rai, e ora testa bassa e pedalare", il commento di De Martino, emozionato, che ha pregato Conti di non spegnere il telefono. (ANSA).