(ANSA) - NAPOLI, 06 MAR - "Oggi eravamo senza Lobotka ma non perdiamo mai il nostro modo di essere, la nostra mentalità, questo funzionato tutto l'anno. C'è stata una grande risposta Gilmour che ha fatto una partita davvero magistrale". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo il successo sul Torino. Il tecnico ha sottolineato a Dazn che "tutti sono stati bravi stasera, in una partita dominata, che poi si è complicata negli ultimi minuti, ma sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi contro un Torino che è una buona squadra". Il tecnico ha commentato il rientro in campo di Anguissa e De Bruyne, assenti rispettivamente dal 9 novembre e dal 25 ottobre: "sembrava stasera che non se ne siano mai andati - ha detto - ma davvero se ne sono andati, siamo stati senza di loro molti mesi. De Bruyne e Anguissa devono recuperare anche se De Bruyne ha in settimana mi ha dimostrato capacità di poter giocare. La forza di questa squadra però è non aver mai cercato l'alibi dell'assenza. Quest'anno abbiamo vinto la Supercoppa e siamo rimasti sempre nella zona alta della classifica. Ora speriamo di recuperare McTominay che potrebbe tornare ad allenarsi con noi in settimana". Il tecnico azzurro commenta anche i due autori dei gol: "Allison - ha detto - è un ragazzo che sta entrando nel meccanismo del nostro gioco, dobbiamo portarlo nelle zone sue preferite, gioca bene. Gli dico di non essere timido e oggi non lo è stato, gli ho detto di provare a saltare l'avversario, perché se anche non ci riesci non mi arrabbio, ma crei situazioni. Aspettiamo anche Giovane e poi non ci dimentichiamo Sant'Elmas a cui dovremmo fare una statua. Capisce bene il gioco, sa giocare da centrocampista centrale, da trequartista, è la 18ma partita di fila che fa da titolare e siamo fortunati ad avere lui". (ANSA).