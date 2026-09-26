(ANSA) - DIAMANTE, 26 SET - "Attraverso NOVA, abbiamo raccolto molte idee programmatiche da portare al tavolo della coalizione progressista. Ci sono progetti validissimi. Se non mi fosse concessa la possibilità di portare avanti i progetti riuniti nel programma dai tavoli di lavoro di questi mesi me ne torno serenamente al mio lavoro a Firenze. Sono in aspettativa. Torno all'università e riapro uno studio legale". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Antonio Conte, stasera a Diamante presentando il suo libro "Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l'Italia" (ANSA).