(ANSA) - ROMA, 21 SET - Nova si è conclusa, quando vi vedrete con gli alleati per difendere un programma comune? "Noi siamo pronti". Così ha risposto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Tg3 e Linea Notte. Sull'Ucraina Conte si è detto "sono fiducioso sul fatto che si troverà un punto di caduta" col Pd. "Sul mandato ricevuto da Nova, che non riguarda soltanto la comunità del Movimento 5 Stelle, ma riguarda tantissimi altri cittadini che esprimono questa chiara sensibilità". "A Nova - ha ricordato - 17.000 cittadini, molti non iscritti al Movimento, lanciano un forte messaggio. Sino ad adesso c'è stata la sola strada, quella dell'escalation militare, della scommessa militare. Adesso, invece, dobbiamo investire su una svolta negoziale per difendere le ragioni dell'Ucraina e quindi una giusta pace". (ANSA).