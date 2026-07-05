(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Si terrà il 19 e 20 settembre a Milano la tappa finale di "Nova - Parola all'Italia", il processo di ascolto partecipativo lanciato nei mesi scorsi dal M5s per la costruzione di un programma di governo. Lo ha annunciato Giuseppe Conte con un video sui social, spiegando che parteciperanno "tanti ospiti importanti, tante voci autorevoli", ma soprattutto i cittadini saranno "sempre al centro". "Perché abbiamo mantenuto la promessa", ha continuato l'ex premier rivolgendosi appunto ai "cittadini": "Questo progetto di governo lo vogliamo scrivere con voi, per voi. Per voi e vogliamo lasciarlo scrivere a voi. Ci ritroveremo a Milano tutti insieme per realizzare la vera democrazia, per rilanciare l'Italia e cambiare questo paese". Il leader M5s ha definito "Nova - Parola all'Italia" il "più grande processo di deliberazione democratica con la partecipazione, energia, entusiasmo da tutta l'Italia". Nella prima fase, ha ricordato, ci sono stati "100 spazi aperti per la democrazia. Ricordate? 16.500 di voi han partecipato, molti anche non iscritti al Movimento. Poi c'è stata la fase centrale, quella deliberativa. Abbiamo esaurito anche questa. Ci apprestiamo a celebrare insieme, con un grande bagno di partecipazione, il momento finale". (ANSA).