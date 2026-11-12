(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "C'è massima disponibilità a collaborare ma non può essere oggi nostra responsabilità, non avendo sotto di noi dipartimenti e ministeri: non spetta a noi l'onere di fare proposte ma devono venire dal governo, noi valuteremo l'efficacia". Così il leader M5S Giuseppe Conte lasciando Palazzo Chigi al termine dell'incontro tra Giorgia Meloni e le opposizioni dopo gli allarmi bomba nelle scuole. "Non c'è distinzione tra maggioranza e opposizione " in questi casi "ieri il Paese si è bloccato per email. Non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo distinguere attacchi informatici e cybersicurezza su cui bisogna lavorare. Mi sono permesso di sollecitare il governo a far presto. Ma serve distinguere le situazioni. Servono protocolli". (ANSA).