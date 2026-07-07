(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "I testimoni che lei ha indicato non mi dicono nulla e non abbiamo nulla da temere. Siamo persone per bene che hanno agito per difendere il Paese. Però voi state distorcendo i principi del Codice Penale. Nel codice penale c'è il principio di oralità della prova. Secondo lei è normale che un consulente proceda con un'escussione senza un contraddittorio. Ho sentito molte nefandezze, senza applicare le garanzie minime un processo penale. Quando avrete acquisito le parole di questi consulenti, anche al di fuori delle mura del Senato grazie alle deleghe, chi le contro-interrogherà? Lei dovrebbe dimettersi perché non è imparziale, mentre il presidente dovrebbe rappresentare tutti". Lo afferma il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte rivolgendosi al presidente della Commissione Covid Marco Lisei. (ANSA).