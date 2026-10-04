(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Giuseppe Conte fa gli auguri al M5s, fondato il 4 ottobre del 2009: "Avete letto? - scrive sui social - Siamo alle solite. Ci attaccano e provano a screditarci ogni giorno, ci puntano il dito contro da ogni parte. Ma quanto è bello però andare avanti sempre a testa alta con una comunità di persone coraggiose, con valori forti e chiari. Che pesta i piedi ai pochi forti e intoccabili. Che difende a oltranza i tanti senza voce dimenticati in questo Paese. Buon compleanno, MoVimento 5 Stelle!". (ANSA).