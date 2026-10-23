(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Non possiamo parlare solo di primarie. L'ho ricordato anche stamattina, gli italiani insoddisfatti da 4 anni di governo Meloni vogliono conoscere quali sono le nostre proposte alternative per risolvere i problemi dell'Italia. Adesso è arrivato il momento di chiudere un programma condiviso. Noi ci siamo e invito le altre forze di opposizione ad un confronto per definire il prima possibile il programma". Lo ha detto, a quanto si apprende, Giuseppe Conte durante la presentazione del suo libro 'Una nuova primavera' a Vibo Valentia, intervistato da Luca De Carolis. "Un attimo dopo si faranno le primarie, poiché siamo vincolati a indicare il candidato premier sul programma che presentiamo. Primarie a due? A tre, a quattro? Scusate, ma le primarie perché le facciamo? Perché sono la forma più democratica per scegliere il candidato premier. E se devono essere la forma più democratica - posso essere io a dire che dobbiamo essere solo due candidati? Si faranno le regole e chi le rispetterà potrà partecipare. Chi sono io per dire che posso candidarmi solo io o solo io e Elly Schlein?", ha aggiunto. (ANSA).