(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Se Renzi è o no in coalizione? "La politica del veto, dicendo che un politico è inaffidabile, a me non piace perché diventa un fatto personale, una rivalità che ci fa scadere tutti". "Il problema è serio. Schlein e una parte del Pd si è detto testardamente unitario, e quel testardamente unitario voleva dire Renzi deve starci, per ragioni per me non completamente comprensibili. Questo per me tra l'altro ha un costo politico, perché rischia di depotenziare in termini elettorali. Il tema è: io sono d'accordo sul fatto che bisogna mandare a casa Meloni ma dobbiamo farlo con un progetto solido e coerente", dunque servono "garanzie politiche" contro chi potrebbe "mandarci allo sbaraglio". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte nella registrazione di Accordi e Disaccordi sul Nove. "Cara Schlein nel caso dovessi vincere tu le primarie dobbiamo dirlo prima, altrimenti il Movimento non ci sta. Due: il problema di Renzi" è che "fa affari in giro per il mondo, vuole fare il leader di un partito politico ed entrare nel governo, semmai con un potere di condizionamento. Questo è un passaggio non negoziabile. Se non si metterà al centro del progetto progressista una legge sul conflitto di interessi seria noi non ci saremo. E questo non vale solo per Renzi, ma per chiunque", ha aggiunto. (ANSA).