(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Nel complesso del 2025 le vendite al dettaglio in valore crescono dello 0,8% rispetto all'anno precedente, mentre sono in calo i volumi (-0,6%). Lo rileva l'Istat. A dicembre 2025 le vendite al dettaglio registrano, rispetto al mese precedente, un calo sia in valore (-0,8%) sia in volume (-0,9%). Su base tendenziale, a dicembre 2025, le vendite al dettaglio registrano una crescita dello 0,9% in valore e un calo dello 0,2% in volume. A dicembre 2025 le vendite al dettaglio rispetto al mese precedente diminuiscono sia per i beni alimentari (-0,9% in valore e 1,2% in volume) che per quelli non alimentari (-0,7% in valore e -0,8% in volume). Su base tendenziale, a dicembre 2025 le vendite dei beni alimentari aumentano in valore (+1,7%) e calano in volume (-0,6%) mentre quelle dei beni non alimentari aumentano sia in valore (+0,3%) sia in volume (+0,1%). Per quanto riguarda i beni non alimentari l'aumento maggiore riguarda i Prodotti farmaceutici (+4,6%) e i Prodotti di profumeria, cura della persona (+3,8%), mentre il calo più consistente si osserva per Utensileria per casa e ferramenta (-3,4%) e Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-3,3%). Rispetto a dicembre 2024, il valore delle vendite al dettaglio è in aumento per tutte le forma distributive: la grande distribuzione (+0,6%), le imprese operanti su piccole superfici (+0,8%), le vendite al di fuori dei negozi (+0,8%) e il commercio elettronico (+3,1%). Nel complesso del 2025 le vendite dei beni alimentari in valore sono in crescita mentre quelle dei beni non alimentari restano stazionarie; per i volumi si registra una diminuzione per entrambi i comparti. Nella media dell'anno appena concluso, tra le forme distributive, vi è un aumento delle vendite in valore nella grande distribuzione con un +1,9%, soprattutto nei discount alimentari, e nel commercio elettronico, mentre sono in diminuzione quelle nei piccoli negozi (-0,5%). Per le vendite fuori dai negozi si registra un -0,6% mentre per il commercio elettronico l'Istat segna un +2,9% in media d'anno. Per i discount alimentari si registra un aumento delle vendite nel 2025 in valore del 3,2% sul 2024. (ANSA).