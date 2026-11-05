(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Manifestare pacificamente è un diritto, distruggere, devastare e occupare no. Non possiamo tollerare atteggiamenti di pochi violenti e facinorosi che, tramite mezzi antidemocratici, cercano di far valere le proprie idee. Le Consulte Studentesche si mettono a disposizione della stragrande maggioranza di studenti che, pacificamente credendo nella rappresentanza eletta, presentano le proprie istanze, cercando di portarle al cospetto dei tavoli ministeriali. In questo modo, il Ministero potrà garantirci soluzioni concrete e reali, come quelle annunciate nel corso dell'incontro in materia di edilizia scolastica e un nuovo protocollo d'intesa per portare l'educazione finanziaria nelle scuole. È necessario stimolare questo dialogo istituzionale che, grazie alle costanti interlocuzioni con il Ministro Giuseppe Valditara, ha portato le Consulte a partecipare alla stesura delle Nuove Indicazioni Nazionali per i Licei". Così in una nota Alessandro Di Micco, portavoce Nazionale delle Consulte Studentesche. (ANSA).