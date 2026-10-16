(ANSA) - MILANO, 16 OTT - L'acquisizione "tridimensionale dei campioni e la sovrapposizione digitale con la 'traccia 6' e con il modello prototipato in scala hanno permesso di verificare che l'impronta della scena del crimine presenta una maggiore corrispondenza dimensionale con la taglia 40 piuttosto che con la taglia 42". Sono le conclusioni delle analisi dei consulenti della difesa di Andrea Sempio sulle impronte di scarpe, in particolare su quella ormai nota con suola a pallini. Affermazioni che confermano quanto emerso nei giorni scorsi, ossia che la consulenze esclude anche la taglia 42, quella della Frau di Alberto Stasi, oltre alla 44 di Sempio. (ANSA).