(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Nonostante la capitalizzazione record raggiunta da Piazza Affari nel 2025, salita a 1.077 miliardi di euro, il mercato azionario italiano resta sottodimensionato e con criticità strutturali. Il numero di società quotate, afferma il rapporto Capital Markets in Italy della Consob, è sceso sotto quota 200 mentre dal 2010 il saldo tra ammissioni e revoche è stato negativo per circa 96 miliardi, di cui 72 nell'ultimo quinquennio. La Borsa continua a mostrare dimensioni non in linea con le potenzialità dell'economia: rappresenta solo lo 0,8% del mercato azionario mondiale, nonostante il Pil italiano valga oltre il 2% di quello globale. (ANSA).