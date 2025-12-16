(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Nel primo semestre 2025 sono cresciuti a due cifre gli utili delle banche quotate a Milano. Bene anche le assicurazioni mentre frenano i profitti per il resto del listino. Performance positiva anche per le società negoziate sul mercato Euronext Growth Milan, il sistema multilaterale dedicato alle piccole e medie imprese. Sono i principali risultati che emergono dall'ultimo Bollettino Statistico Emittenti pubblicato dalla Consob, in cui si analizza l'andamento dei conti degli emittenti di diritto italiano quotati o negoziati a Milano. Entrando nel dettaglio, le banche hanno continuato il percorso di crescita avviato negli ultimi anni, con utili complessivi pari a 16,7 miliardi di euro, in aumento dell'11,9% rispetto ai primi sei mesi del 2024. La riduzione del 4% del margine di interesse al netto degli accantonamenti, su cui ha pesato il ciclo di allentamento monetario della Banca Centrale Europea, è stata più che compensata dalla crescita delle commissioni attive. È migliorata anche la solidità patrimoniale: al 30 giugno scorso il patrimonio netto era pari a 191,3 miliardi, in rialzo del 4,1% rispetto a fine 2024. (ANSA).