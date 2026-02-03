(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Consip punta, nel nuovo piano industriale 2026-2029 ad acquisti di beni, servizi e lavori per oltre 165 miliardi di euro, coinvolgendo 14.000 amministrazioni e 350.000 imprese (95% Pmi). La centrale di accquisti del Mef, in una nota, sottolinea come il nuovo piano arriva dopo i risultati 2025 "che confermano le strategie impostate in quello precedente" e che ha visto "tutti gli indicatori raggiungere con due anni di anticipo gli obiettivi previsti per il 2027: il valore delle gare pubblicate è più che raddoppiato, attestandosi a oltre 37 miliardi con un incremento del +126%. È cresciuto anche il numero delle pubblicazioni (+10%), il numero dei lotti pubblicati (+50%). Le imprese abilitate sono arrivate a 290.000 (95% Pmi) con una crescita del +20%, mentre i contratti stipulati - tra gare e mercati digitali - sono stati pari a 900.000 per un incremento del +10% " Il Piano Industriale 2026-29 - su queste basi - prosegue e accelera il riposizionamento di Consip come centrale di acquisto nazionale in grado di far incontrare - per conto del Mef - domanda pubblica e offerta delle imprese" sottolinea la società. "La sfida è portare la spesa annua intermediata, entro il 2030, da 1/6 a 1/3 dei 185 miliardi di spesa pubblica di riferimento" conclude il comunicato. (ANSA).