(ANSA) - MILANO, 10 SET - Il Consiglio regionale ha approvato le pre-intese sull'autonomia sottoscritte dalla Lombardia con il governo. Le materie riguardano la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa e la parte della salute che interessa il coordinamento della finanza pubblica. Brivido finale prima del voto, con Fratelli d'Italia - dopo l'ennesimo scontro con l'assessore al Welfare Guido Bertolaso con un botta e risposta nel pomeriggio con Romano La Russa - che ha chiesto una sospensione per un momento di confronto effettuato alla buvette del Pirellone internamente al gruppo e con il governatore Attilio Fontana. (ANSA).