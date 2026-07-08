(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Sei mesi di tempo sono stati concessi dal Consiglio di Stato al ministero dell'Interno per procedere "ad una puntuale ricognizione della situazione esistente nei Cpr, con particolare riferimento ai profili dell'assistenza sanitaria e psicologica, alla formazione del personale impiegato, nonché all'analisi degli episodi critici verificatisi con maggiore frequenza nel corso dell'ultimo quinquennio". Così il Consiglio di Stato in una sentenza con la quale è stato accolto un ricorso con il quale l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) sollecitava i giudici a ordinare al ministero di ottemperare a una precedente loro decisione risalente all'ottobre dello scorso anno. Per lo svolgimento dell'ordinata attività istruttoria ci dovrà essere una sinergia con il ministero della Salute e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale; e all'esito, l'Amministrazione dovrà adottare una motivata determinazione finale, esplicitando le ragioni delle scelte compiute. (ANSA).