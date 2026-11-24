(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Il consigliere comunale Pd di Torino Abdullahi Ahmed: ha presentato denuncia contro i primi 100 messaggi di odio, minacce e intimidazioni ricevuti ultimi giorni attraverso i social network e altri canali digitali. I messaggi oggetto della denuncia contengono gravi contenuti di carattere razzista, intimidatorio e violento, comprese esplicite minacce di morte e incitamenti all'odio. Nei giorni scorsi il consigliere era stato oggetto di un post del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. "Nessuna critica politica può giustificare minacce, insulti razzisti o inviti alla violenza - dice Ahmed -. Per questo ho deciso di denunciare formalmente i primi 100 messaggi ricevuti, affinché venga affermato un principio semplice ma fondamentale: il confronto democratico non può trasformarsi in odio e intimidazione". La denuncia, spiega il consigliere, rappresenta "un primo passo di tutela personale e istituzionale, con l'obiettivo di contrastare ogni forma di violenza verbale, discriminazione e razzismo, sia online sia offline. Non si tratta soltanto di difendere me stesso, ma di difendere il diritto di ogni persona a partecipare alla vita pubblica senza essere bersaglio di minacce o campagne d'odio. Continuerò a svolgere il mio ruolo con determinazione, nel rispetto dei valori democratici e costituzionali. L'odio - conclude - non è un'opinione, è un reato". (ANSA).