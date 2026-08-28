(ANSA) - FIRENZE, 28 AGO - Inseguono una coppia, uno nebulizza spray urticante sulla donna e l'altro strappa un finto Rolex dal polso dell'uomo. Poi scappano. Gli aggressori sono stati fermati grazie a un'indagine-lampo della squadra mobile di Firenze diretta da Domenico Balsamo: un 25enne del Marocco e un 17enne dell'Algeria. La rapina è stata messa a segno il 23 agosto in via Brunelleschi, nel centro di Firenze. I coniugi, italiani, passeggiavano quando si sono accorti di essere inseguiti da uno sconosciuto. Insospettiti, si sono fermati davanti a una vetrina per lasciarlo passare avanti. Ma il 25enne avrebbe estratto una bomboletta di spray al peperoncino, nebulizzandola al volto della donna. Nel frattempo è spuntato, secondo quanto ricostruito, il minore che ha afferrato il braccio dell'uomo portandogli via il finto Rolex. La vittima ha reagito ed è nata una colluttazione, interrotta dal complice con l'aiuto dell'urticante. I due aggressori sono scappati, ma gli agenti delle Volanti tempestivamente intervenuti hanno trovato nelle vicinanze un cappello da baseball e una bomboletta usata per l'aggressione. Grazie ai filmati sono stati trovati in poco tempo i rapinatori. Il 25enne è stato individuato vicino a un palazzo in via degli Alfani ancora in possesso di uno spray urticante. Il 17enne invece è stato trovato in un B&b in via Ricasoli, dove sono state rinvenute altre quattro bombolette, gli indumenti usati durante la rapina e l'orologio rubato, nascosto in una cassapanca nel cortile della struttura. I due sono stati sottoposti a fermo con l'accusa di concorso in rapina aggravata e denunciati per porto di oggetti atti a offendere. Per il 25enne il tribunale di Firenze, dopo la convalida del fermo, ha disposto la misura cautelare in carcere. Il minore è stato denunciato in stato di libertà alla procura minorile e accompagnato in una struttura dedicata. (ANSA).