(ANSA) - ROMA, 11 FEB - In vista del ritiro informale dei leader europei sulla competitività di domani "in qualità di seconda potenza industriale ed esportatrice d'Europa" Confindustria chiede "all'Unione Europea di sospendere temporaneamente il Sistema di Scambio delle Emissioni (Ets) per il settore manifatturiero, la produzione termoelettrica a gas, il trasporto marittimo, gli edifici e la mobilità". Lo indica il presidente, Emanuele Orsini, sottolineando che va "sospeso per essere ripensato profondamente". E' "un sistema squilibrato, che non genera i benefici di decarbonizzazione cui aspira, mentre di fatto grava sulla capacità competitiva dell'industria europea". "E' urgente bloccare l'ETS per evitare di aggravare ancor più il peso del costo dell'energia su imprese e famiglie" (ANSA).