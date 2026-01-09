(ANSA) - ROMA, 09 GEN - "Con il via libera degli Stati membri all'accordo tra Unione europea e Paesi del Mercosur, l'Europa compie una scelta strategica di grande lungimiranza, portando a compimento un negoziato durato 25 anni e dando vita a un mercato integrato di oltre 700 milioni di consumatori" commenta Confindustria, che sottolinea: "L'intesa consolida un legame strutturato con alcune tra le più dinamiche economie emergenti del mondo e rappresenta un passo storico per la competitività dell'industria europea e per il rafforzamento della dimensione geoeconomica del continente in una fase globale complessa e decisiva". "Dopo la firma congiunta prevista nei prossimi giorni con la presidenza Mercosur, attualmente detenuta dal Paraguay, l'auspicio è - indica viale dell'Astronomia - che il percorso verso la ratifica da parte del Parlamento europeo possa procedere con rapidità, consentendo all'accordo di entrare in vigore e di sprigionare pienamente il suo potenziale". L'intesa - prosegue ancora Confindustria, con una nota - "rafforza in modo significativo la proiezione globale dell'Europa, amplia e diversifica i mercati di sbocco per le produzioni europee e italiane, rende più sicuro l'accesso a materie prime e minerali critici e favorisce collaborazioni industriali in settori strategici per l'innovazione. Per l'Italia, i benefici sono particolarmente rilevanti: l'interscambio di beni con la regione ha già superato i 13 miliardi di euro e l'accordo apre la strada a surplus crescenti, con un export composto per oltre il 94% da beni industriali. Le tutele previste per i comparti agricoli più sensibili, insieme a contingenti tariffari mirati e a una clausola di salvaguardia bilaterale, garantiscono un sistema di protezione solido ed efficace, capace di coniugare apertura dei mercati, competitività e tutela delle produzioni". (ANSA).