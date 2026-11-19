(ANSA) - ROMA, 19 NOV - La crescita è ferma, secondo il centro di Confindustria che, nella congiuntura flash, evidenzia che "i prezzi di petrolio e gas rimangono alti, poco sotto ai picchi dell'anno, sebbene si riduca il rischio di scarsità" e "l'inflazione continua a salire, e i rincari si stanno trasferendo ai beni non energetici, mentre la crescita del Pil si è fermata nel terzo trimestre". "La Bce - avverte Confindustria - alzerà ancora i tassi per frenare i prezzi, rallentando consumi e investimenti". La produzione petrolifera nel Golfo ha recuperato in parte (-6 mbg in ottobre su febbraio, da -15 a maggio), ed è ripreso parzialmente l'export. Ma l'industria fatica. "A settembre la produzione ha recuperato il calo di agosto (+1,2%, dopo -1,2%), ma il terzo trimestre ha chiuso in negativo (-0,4%). Per ottobre, il Pmi manifatturiero è tornato in area recessiva. (ANSA).