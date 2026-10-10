(ANSA) - CATANIA, 10 OTT - Le imprese dell'autotrasporto siciliane fermeranno i mezzi dalle 00.01 del 16 ottobre alla mezzanotte del 22 ottobre. La decisione, rende noto la sezione Trasporti di Confindustria Catania, è stata "assunta all'unanimità al termine di mesi di confronto istituzionale che non hanno prodotto le risposte attese". Alla base della protesta, si legge in una nota, c'è "una condizione economica divenuta insostenibile". Il prezzo medio mensile del gasolio per autotrazione rilevato dal Mase è cresciuto di circa 0,35 euro al litro rispetto a febbraio, superando i 2,16 euro a settembre. Per un solo veicolo pesante che percorra 100.000 chilometri l'anno, l'aggravio supera gli 8.000 euro in otto mesi. A questo, ricorda Confindustria, si somma, per le sole imprese insulari, il ribaltamento sulle tariffe marittime degli oneri del sistema Ets e degli adeguamenti carburante applicati dagli armatori: lo stesso viaggio viene colpito due volte. (ANSA).