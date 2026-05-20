(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Lo scenario continua a deteriorarsi", avverte il centro studi di Confindustria delineando congiuntura e previsioni economiche nella sua analisi mensile'. "Il petrolio resta troppo caro, perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz", e "con il prolungarsi di tale shock, si va ampliando il suo impatto: cresce l'inflazione anche in Italia, scende ancor più la fiducia delle famiglie e il calo si estende a quella delle imprese, rischia di bloccarsi il canale del credito. Perciò, sono a rischio frenata i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano, per ora, gli investimenti del Pnrr". (ANSA).