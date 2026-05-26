(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scele ispirate a fiducia e coraggio", "coraggio politico", dice il presidente Emanuele Orsini dall'assemblea di Confindustria. "Queste scelte - dice - sono le fondamenta per tornare ad una crescita del 2% l'anno", che è "non solo necessaria ma possibile". Sono "sfide" che "richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso", una responsabilità "che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di imprese e i sindacati: l'intera società". In sala il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Orsini avverte: "Se in italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del Pil e milioni di posti di lavoro" (ANSA).