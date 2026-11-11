(ANSA) - COMO, 11 NOV - Confessione choc a Como nel corso del processo per la morte di Ramona Rinaldi, 39 anni, trovata impiccata nel bagno di casa a Veniano, nel Comasco, il 21 febbraio 2025. "Voglio dichiararmi colpevole e fare le mie scuse alla famiglia, ai parenti, a tutti", ha detto Daniele Re, 35 anni, compagno di Ramona, al termine dell'istruttoria dibattimentale spiazzando anche il difensore, l'avvocato Alessandra Angelelli. Il pm Antonia Pavan ha chiesto un supplemento di perizia psichiatrica per l'uomo, già sottoposto per valutarne la capacità di intendere e di volere. La Corte d'Assise ha accolto l'istanza e rinviato il processo al 2 dicembre. "Verso l'una di notte mi sono svegliato, l'ho raggiunta in cucina, l'ho abbracciata e mi sono messo a piangere molto forte - ha confessato Re, che fino ad oggi si era sempre dichiarato innocente -. Quando l'ho lasciata non si muoveva più. Poi ho un po' coperto quello che era successo". (ANSA).