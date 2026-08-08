(ANSA) - ROMA, 08 AGO - "L'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse": Confesercenti, con stime di Cer, disegna la mappa del Paese per Pil e inflazione attesi nel 2026. Tra le regioni, per crescita, "il passo più rapido è quello del Trentino-Alto Adige", +1,5%. in coda. "In coda la Valle d'Aosta, unica regione in contrazione", -0,1%. "Distanze territoriali anche maggiori" tra città: a Bolzano +1,8%, a Reggio Calabria crescita zero ma è record per aumento dell'inflazione. E' Campobasso la città che registra l'aumento dei prezzi più contenuto, +1,7%. "I numeri danno qualche soddisfazione: le previsioni sul Pil migliorano e l'inflazione resta, nella media nazionale, sotto la soglia del 3%", commenta il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi. (ANSA).