(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il caldo è "da bollino rosso anche per l'economia", pesa "su imprese e costumi" avverte Confesercenti, che stima: "Convivere ogni anno con trenta-sessanta giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del Pil, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti". "Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica", commenta il presidente Nico Gronch -, una variabile economica strutturale. Incide su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo, anche turistiche". (ANSA).