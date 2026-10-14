(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "La crisi energetica che stiamo vivendo ha, per assurdo, il pregio di farci cogliere meglio gli impatti socio-economici negativi di alcuni provvedimenti adottati per sostenere la transizione energetica, come il sistema Ets. Nei collegamenti marittimi con le isole, per effetto dell'aumento dei prezzi energetici il costo del carburante unito al costo Ets supera il 50% del prezzo dei biglietti. Operare in queste condizioni e soprattutto programmare gli investimenti necessari alla decarbonizzazione è veramente una missione impossibile": così il vice presidente di Confcommercio, Pasquale Russo, in audizione presso la Commissione per le Politiche Europee della Camera dei Deputati sul pacchetto di misure per la revisione del sistema di scambio delle emissioni Ets. "Il nuovo comma 6 dell'articolo 119 della Costituzione - ha rimarcato il vice presidente - impegna la Repubblica a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Occorre, quindi, prevedere prioritariamente una modifica della disciplina Ets che escluda strutturalmente dalla contribuzione i collegamenti con tutte le isole, piccole e grandi, come Sicilia e Sardegna che stanno, purtroppo, soffrendo per questi ulteriori extracosti, che ne frenano la competitività. Occorrono, poi, misure realmente efficaci per ridurre lo svantaggio competitivo generato dall'Ets ai danni dei porti di transhipment europei come Gioia Tauro, rispetto agli scali extra UE, a partire da quelli dell'altra sponda del Mediterraneo." "Inoltre in generale - ha concluso Russo - occorre proporzionalità e trasparenza nell'assegnazione dei proventi Ets ai settori coinvolti, per sostenerne la decarbonizzazione, e si deve garantire che una quota della risorse della nuova Banca Europea per la decarbonizzazione industriale possa essere riservata alle micro piccole e medie imprese, favorendo i progetti aggregati e prevedendo procedure semplificate e tempi di accesso più rapidi". (ANSA).