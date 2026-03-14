(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Il caro energia mette in ginocchio le imprese del terziario. Già oggi, avverte Confcommercio, rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia e della crisi energetica, le imprese del terziario registrano un costo dell'energia elettrica più alto del 28,8% e del gas superiore del 70,4%. Un eventuale aggravarsi delle tensioni nell'area del Golfo e possibili restrizioni nei transiti energetici attraverso lo Stretto di Hormuz potrebbero determinare ulteriori rincari. In uno scenario prudenziale, le bollette potrebbero aumentare mediamente del 4,3% per l'energia elettrica e del 3% per il gas, mentre nello scenario più critico gli aumenti potrebbero superare il 13% per l'elettricità e il 43% per il gas. In quest'ultimo caso, prosegue l'analisi di Confcommercio su energia, mercati e competitività delle imprese alla luce del conflitto in Medio Oriente, per gli alberghi l'incremento della spesa mensile sarebbe pari a 900 euro per l'energia elettrica e a 1.000 euro per il gas, per i grandi supermercati a 700 euro per l'energia elettrica e a 400 per il gas, mentre per bar, ristoranti e negozi, alimentari e non, i rincari potrebbero variare dai 100 ai 300 euro per l'energia elettrica e dai 200 ai 500 euro per il gas. (ANSA).