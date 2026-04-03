(ANSA) - ROMA, 03 APR - Il Misery Index di Confcommercio, che misura dal punto di vista macroeconomico il disagio sociale, è salito a marzo a 9,6, sette decimi di punto in più su febbraio. La stima dell'ultimo mese è sintesi di un significativo aumento del tasso dell'inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto (+3,1% dall'1,9% di febbraio), e di un marginale rientro del tasso di disoccupazione esteso sceso al 5,8%. Sul versante del mercato del lavoro nel mese di marzo si valuta un lieve aumento del numero di occupati, e una contenuta riduzione delle persone in cerca d'occupazione. Dinamiche che lascerebbero il tasso di disoccupazione ufficiale al 5,2%. Sul versante delle unità di lavoro standard (Ula) destagionalizzate, interessate dalle diverse forme d'integrazione salariale (Cig e Fis), si stima il permanere di una situazione di scarsa dinamicità, con un tasso di disoccupazione esteso che si dovrebbe attestare al 5,8%, dato in linea con quanto rilevato nel primo bimestre del 2026. (ANSA).