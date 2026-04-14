(ANSA) - ROMA, 14 APR - Le tensioni energetiche legate alla guerra rischiano di ridurre il reddito disponibile e i consumi fino a 963 euro per famiglia, in Italia, nel biennio 2026-2027. È la stima dell'ufficio studi Confcom, presentata alla conferenza stampa di apertura del Forum Confcommercio, nello scenario più negativo. Le stime di crescita, nello stesso scenario, sono appena dello 0,3% per il 2026 e dello 0,4% per il 2027, con un'inflazione rispettivamente del 3,7;% e 3,5;% e la perdita di 25mila unità di lavoro nel 2027. Il Forum è il primo evento ufficiale in cui la confederazione utilizza la nuova denominazione Confcom. (ANSA).