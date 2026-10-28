(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Confartigianato stima in "296,3 miliardi il costo cumulato degli shock che hanno colpito il sistema economico italiano nel quinquennio 2022-2026. Sono risorse sottratte agli investimenti, all'innovazione, alle assunzioni: in sostanza, alla crescita", avverte il presidente Marco Granelli dall'assemblea annuale. Serve una legge di bilancio che metta "al centro crescita, produttività, capacità di creare lavoro", la "vera sfida è spendere bene e meglio le risorse pubbliche, destinate a rafforzare la nostra competitività. E, avverte ancora, "va ridotto il gap del carico fiscale: per l'Italia nel 2026 è stimato al 43,2%, contro il 41,1% della media dell'Unione europea". Bisogna "ridurre le tasse per destinare risorse a investimenti e lavoro". (ANSA).