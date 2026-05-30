(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "La stretta protezionistica di Washington presenta un conto salato alle Pmi italiane: 5,3 milioni al giorno di mancate esportazioni negli Usa tra agosto 2025 e marzo 2026". Lo rileva un'analisi di Confartigianato che lancia l'allarme, per le piccole imprese, sugli effetti dell'applicazione dei dazi di Donald Trump: "In otto mesi le vendite verso gli Stati Uniti nei comparti a maggiore presenza di pmi registrano una contrazione del 10,4%, pari a una perdita complessiva di export di 1,293 miliardi". Perde di più il settore dei mobili, con alimentari e bevande. Tra le regioni soffre di più la Lombardia mentre, in controtendenza, cresce l'Emilia-Romagna e brilla (+10,6%) la Toscana. (ANSA).