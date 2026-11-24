(ANSA) - MILANO, 24 NOV - La condivisione di un'immagine scattata all'interno di Grand Theft Auto 6 ha comportato una sospensione di trenta giorni dalle funzionalità social di PlayStation Network per un utente. Secondo quanto riportato dalla testata Engadget, il giocatore ha ricevuto una notifica ufficiale da PlayStation Safety per aver violato il codice di condotta della piattaforma, che vieta espressamente la distribuzione di materiale osceno, pornografico o illegale. Al centro della vicenda un'immagine inviata tramite la messaggistica di Psn che non proveniva da fonti esterne ma era stata catturata utilizzando la fotocamera virtuale integrata nello stesso videogioco di Rockstar Games durante l'esplorazione di un resort nudista presente nella mappa. La sanzione mette in evidenza un cortocircuito normativo nella gestione dei contenuti generati dagli utenti: sebbene il titolo integri località naturaliste, scattare e condividere immagini di nudo attiva i sistemi di moderazione automatica della piattaforma. La misura adottata da Sony impedisce all'account sanzionato di accedere alle modalità online anche di altri titoli. Sul fronte dei contenuti di gioco, invece, la community continua a esplorare i segreti della mappa: lo youtuber Memeio ha individuato e risolto una sequenza di azioni che apre un portale temporale verso il capitolo originale Gta: Vice City del 2002. Una volta attivato il varco, il gioco modifica animazioni e modelli poligonali per riportare la resa visiva allo stile grafico della PlayStation 2. (ANSA).