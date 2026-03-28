(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Un anno e tre mesi senza la sospensione condizionale della pena. E' questa la condanna inflitta ieri dal Tribunale di Milano a un 50enne accusato di stalking nei confronti della musicista Micol Martinez e di sua madre, Katia Zerbini, e nei confronti di Lisa Cerri, in arte Morgana Blue, storica chitarrista solista della band punk rock italiana Bambole di Pezza, gruppo che si è esibito anche all'ultimo Festival di Sanremo. La sentenza è stata pronunciata dai giudici della nona sezione penale che, oltre alle statuizioni di rito, hanno riconosciuto una provvisionale e la liquidazione del danno in separata sede a Micole Martinez, che è anche dj, attrice e scrittrice e per la madre: solo loro due si sono costituite parte civile. Lisa Cerri, invece, ha preferito, rinunciare e quindi essere solo parte offesa del reato. Le molestie, fatte di minacce, insulti, anche via web, e di pedinamenti, sarebbero cominciate nel 2006 e sarebbero andate avanti senza sosta. Tant'è che è stato dato l'incarico all'avvocato Domenico Radice di presentare un esposto. Poi le indagini e il giudizio in primo grado. "L'unico intento delle mie assistite è stato quello di ottenere pace e tranquillità, e non certo arricchirsi - ha affermato il legale riferendosi al ristoro del danno - Ci si augura che l'intervento della magistratura possa mettere fine a queste condotte vessatorie che si sono protratte per circa vent'anni". Le motivazioni saranno depositate in 60 giorni. (ANSA).