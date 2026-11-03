(ANSA) - PRATO, 03 NOV - Condannati due pachistani a Firenze per l'omicidio nel 2024 del trasportatore ed ex presidente del tempio indiano di Novellara, Harpal Singh, ucciso a coltellate da soggetti che avevano avuto un rapporto di lavoro con lui. La sentenza è stata letta in corte di assise. L'omicidio avvenne a Seano (Prato) il 9 febbraio di due anni fa. Gli imputati Mohammad Sufuyan, che ha preso 22 anni, e Muhammad Chand, che ha avuto 17 anni, sono stati anche condannati per l'accusa di furto, 4.000 euro e il cellulare sottratti a Singh verosimilmente il movente dell'omicidio. La corte ha riconosciuto l'aggravante dei futili motivi. La vittima organizzava trasporti di prodotti tessili all'estero per le ditte cinesi del distretto pratese. L'omicidio avvenne nel piazzale di una ditta a Seano, vicino a Prato. Le telecamere di un'azienda adiacente, le dichiarazioni del figlio della vittima e racconti di altre persone consentirono di individuare i due imputati. Furono attivate intercettazioni che permisero di ascoltare anche della loro volontà di fuggire in Portogallo. Vennero poi trovati su un treno per Torino, città dove venne eseguito il decreto di fermo emesso dalla procura di Prato, poi convalidato. Da allora i due sono in carcere. (ANSA).