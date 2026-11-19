(ANSA) - PECHINO, 19 NOV - È durato circa 40 minuti il colloquio tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin a Shenzhen, in Cina. Lo riferisce la Cnn, secondo cui Trump è stato visto lasciare l'area in cui i due leader avevano parlato. Putin e Trump si sono scambiati brevi battute in inglese all'inizio del loro incontro bilaterale, secondo l'agenzia russa Tass. I due presidenti si sono salutati cordialmente. "Nice to see you", ha detto Trump, mentre Putin ha risposto "Thank you". La Casa Bianca aveva descritto l'incontro come un "pull-aside", una definizione che indica un breve colloquio informale a margine di un altro appuntamento, meno formale rispetto a un incontro bilaterale. (ANSA).