(ANSA) - VERONA, 12 DIC - La veronese Ethos Profumerie e Unibee, di Napoli, hanno formalizzato il loro percorso di fusione attraverso il quale è stato originato "Ethos Profumerie Be You", polo indipendente della profumeria italiana. Il sistema opera oggi attraverso 450 punti vendita gestiti da più di 3mila collaboratori, con un fatturato consolidato di 500 milioni, e rappresenta ora il 30% delle quote di mercato in Italia. Ethos Profumerie è una società consortile per azioni indipendente nata in Veneto e che porta in eredità al nuovo soggetto 287 punti vendita con 107 ragioni sociali. Il nuovo assetto consentirà di offrire ai consumatori un'esperienza d'acquisto sempre più personalizzata, omnicanale e di qualità. (ANSA).