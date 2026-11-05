(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Il 25 aprile scorso è uscito di casa portando con sé una pistola, di quelle di tipo soft air. Con il motorino ha raggiunto la zona di Parco Schuster, a Roma, dove era in corso una manifestazione in occasione della Liberazione e da una distanza di alcuni metri fece fuoco in direzione di alcuni militanti dell'Anpi ferendone due. Per questo Eitan Bondì, 22enne appartenente alla comunità ebraica romana, è stato condannato dal gup, al termine di un processo svolto con il rito abbreviato, a 4 mesi. Il giudice ha riqualificato il reato contestato, facendo cadere l'accusa di tentate lesioni aggravate e riconoscendo quella meno grave di percosse. Bondì è stato inoltre assolto dall'accusa di porto abusivo di armi. (ANSA).