(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Mancano poche settimane alla scadenza del 15 settembre 2026 per partecipare alla quarta edizione del Premio "Paolo Osiride Ferrero", l'iniziativa ideata e promossa dalla Cpd - Consulta per le Persone in Difficoltà Odv Ets per valorizzare chi, attraverso l'informazione, l'attivismo e la comunicazione, contribuisce a costruire una società più inclusiva e attenta ai diritti delle persone con disabilità. Giornalisti, autori, creator, attivisti, aziende e organizzazioni hanno tempo fino alle ore 24 di martedì 15 settembre 2026 per inviare i propri elaborati o presentare la candidatura, secondo le modalità previste dal bando. Il premio è realizzato grazie al sostegno e alla partnership strategica con Fondazione Crt, nell'ambito del progetto Agenda della Disabilità, con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, della Federazione Nazionale Stampa Italiana, della Città di Torino e della Regione Piemonte. Collaborano all'iniziativa il Master in Giornalismo "Giorgio Bocca" dell'Università di Torino, l'Associazione Angelo Burzi e Opes aps, con la media partnership dell'Agenzia ANSA e il sostegno di Astm Group, Avio Aero e Fondazione Venesio Ente Filantropico. La quarta edizione introduce un'importante evoluzione per cui il riconoscimento si articola in tre sezioni principali, dedicate rispettivamente al giornalismo, all'attivismo e alla comunicazione inclusiva e accessibile. Al centro della valutazione ci sono l'approccio, il linguaggio e l'originalità nella trattazione degli argomenti, con particolare attenzione ai lavori capaci di contribuire concretamente a un cambiamento culturale. Nella scorsa edizione sono state oltre 150 le adesioni provenienti da tutta Italia, con una presenza sempre più ampia e diversificata di testate e professionisti dell'informazione. Sono previste tre categorie, ciascuna con un riconoscimento economico di 2.000 euro: carta stampata, per il miglior articolo, servizio giornalistico, inchiesta o reportage pubblicato da una testata locale o nazionale; Radio e TV, per il miglior servizio radiofonico o televisivo trasmesso su un'emittente locale o nazionale; web e social, per il miglior contenuto testuale, visivo, audio o video diffuso attraverso siti web, blog, social network o altre piattaforme digitali. Tra le novità dell'edizione 2026 c'è il Premio Speciale per l'Attivismo, realizzato in collaborazione con l'Associazione Angelo Burzi e presieduto da Valentina Tomirotti, giornalista e attivista. La terza sezione è il Premio "Agenda della Disabilità", per promuovere e valorizzare i principi del progetto sviluppato dalla Cpd in collaborazione con Fondazione Crt. Il riconoscimento è rivolto alle aziende e alle organizzazioni italiane che, nell'ultimo anno, si siano particolarmente distinte nella realizzazione di una comunicazione interna o esterna capace di coniugare inclusione e accessibilità. La Giuria del Premio "Paolo Osiride Ferrero" è presieduta da Luigi Contu, direttore dell'Agenzia ANSA, coordinata da Fabrizio Vespa e composta da giornalisti locali e nazionali. (ANSA).