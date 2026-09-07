(ANSA) - MILANO, 07 SET - Il Comune di Milano e la città metropolitana avviano, in collaborazione con BePooler, la sperimentazione sul carpooling con l'obiettivo di ridurre il traffico in città grazie ai viaggi condivisi e ridurre le spese di spostamento per chi lo utilizza. Sono cinque, al momento, i parcheggi Atm coinvolti: Cascina Gobba, Caterina da Forlì, Famagosta, Molino Dorino e Rogoredo. Gli utenti BePooler che condividono il viaggio con almeno un passeggero possono prenotare e utilizzare gratuitamente uno spazio di sosta. "Condividere il percorso casa-lavoro verso la città - ha detto l'assessora alla Mobilità del Comune Arianna Censi - oltre che contribuire a ridurre il numero di veicoli in entrata a Milano e le emissioni inquinanti generate dal traffico è un modo molto semplice per risparmiare sulle spese di spostamento, dal carburante alla sosta". La sperimentazione consentirà di valutare l'efficacia del servizio e la possibilità di estenderlo e renderlo stabile, aumentando eventualmente il numero degli spazi dedicati al carpooling e facilitando l'accesso anche in occasione di grandi eventi, concerti e manifestazioni sportive. Dopo aver scaricato l'app BePooler sullo smartphone ed essersi registrati, basta inserire il proprio percorso e verificare le proposte di viaggio compatibili. Il viaggio va condiviso con almeno un altro passeggero, come conducente o passeggero. (ANSA).