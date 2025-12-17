REGGIO EMILIA. Scippò la borsa ad un'anziana e col bancomat rubato acquistò un Gratta&Vinci, vincendo una somma superiore a 500 euro. Ma la riscossione del “premio” lo ha tradito e i carabinieri lo hanno identificato, denunciandolo assieme ad un complice.



La vicenda risale al 31 ottobre 2025, ad Albinea, nel Reggiano, quando una pensionata di 85 anni venne colta di sorpresa nel parcheggio sotto casa, al rientro dalla spesa al supermercato, da un uomo che le strappò dalle mani la borsa con dentro 800 euro in contanti, carte di credito, documenti ed effetti personali. Il ladro fuggì a bordo di un'auto di colore bianco.



La denuncia ai carabinieri ha fatto scattare le indagini che avevano accertato prelievi indebiti per circa 2.000 euro e spese per altri 1.500 euro con le carte rubate, tra negozi di calzature e distributori di benzina tra Reggio Emilia e Cavriago. I militari, grazie alle telecamere Ocr, sono riusciti a risalire alla vettura e al proprietario, un 24enne residente a Reggio Emilia accusato di furto con strappo e utilizzo indebito di carte di credito.



Ma un'ulteriore svolta investigativa ha permesso di individuare anche il complice, un 40enne reggiano, denunciato per ricettazione in quanto aveva acquistato un intero pacco di “Gratta&Vinci - Maximiliardario” col bancomat sottratto alla donna. Avendo vinto una somma superiore a 500 euro, ha dovuto incassare il premio sul conto corrente e grazie a questo i carabinieri lo hanno rintracciato.