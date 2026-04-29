(ANSA) - GENOVA, 29 APR - Sono cento i pacchi alimentari per famiglie indigenti consegnati da Pier Silvio Berlusconi ieri, durante la festa che ha tenuto a Portofino in occasione del suo compleanno. Un atto di generosità particolarmente apprezzato dalla sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci che, invitata alla festa in Piazzetta, ha ringraziato il presidente e Ad di Mfe. Circa 70 pacchi sono andati al Comune di Rapallo, gli altri al Comune di Santa Margherita. "Ho una famiglia meravigliosa, ringrazio mio papà a cui devo tutto" ha detto Berlusconi alzando il calice al cielo prima di ringraziare Portofino e la sua gente, "un luogo dove sono forti i valori umani e del lavoro". (ANSA).